Жилой квартал Appartement a vendre a baka

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4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки.
Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, подвал и частная парковка.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Очень красивый пентхаус 6 штук. (арнона 273 м2) Один. Очень инвестировано. Комната охраны. 2 красивые террасы сукка. Новый район Неот Сад. 2 подземных парковочных места. 1 подвал. Шаббатский лифт. У загородного клуба есть два шага.
терраса площадью 120 м2 и кухня 30 м2. Свет сквозь. Паркет в номерах
В самом престижном новом проекте центра города Иерусалима охрана 24/7, роскошный вестибюль, полуолимпийский бассейн, тренажерный зал, сауна, микве для мужчин и женщин, синагога и многое другое.
Роскошная квартира нового застройщика 2 номера 44 метра + 10 метров балкон, высокая стоящая кухня …
Великолепный одноэтажный дом 5 штук как новый!
Частный вход на улицу, 4 ориентации, около 165 м2 сырой, огромный очень зеленый сад вокруг дома, большая просторная гостиная, американская кухня инвестирует, очень хорошие услуги, мастер-люкс с раздевалкой и ванной комнатой, две ванные комнаты, …