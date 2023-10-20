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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$589,890
02.04.2025
$589,890
16.02.2025
$591,570
07.01.2025
$576,870
;
4
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ID: 24404
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В центре Иерусалима недалеко от большой синагоги, в 7 минутах ходьбы от Мамиллы. Роскошное здание, очень красивый вестибюль, 2 номера, хорошее агентство с 1 парковкой.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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