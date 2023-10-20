Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

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Это уникальное место, расположенное на Западной Уолл-Сквер в самом сердце еврейского квартала Иерусалима, представляет собой, спустя 2500 лет!, исключительную возможность для недвижимости с глубоким историческим и религиозным значением. Его непревзойденная близость к Западной Уолл-Сквер, все…
Красивые 4 комнаты площадью 92 м2 на cadastre rue hanauh Albek с балконом площадью 8,5 м2 частично сука расположены на 5-м этаже с великолепным видом на стены Иерусалима, лифт + подвал и 2 парковочных места
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Эта современная дизайнерская квартира с 3 спальнями предлагает отличное расположение на одной из самых престижных улиц Тель-Авива, с видом на морской берег и красивую пляжную набережную. С 170 м2 жилой площади и просторной террасой 200 м2, эта квартира обеспечивает идеальную обстановку для н…