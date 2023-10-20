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Жилой квартал Projet luxueux

Иерусалим, Израиль
от
$617,980
02.04.2025
$617,980
24.02.2025
$619,740
04.02.2025
$609,620
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5
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ID: 24762
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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В районе Мекор Хаим, недалеко от Баки, Эмек Рефаим, у подножия парка Хамесила. В роскошном магазине строится девять промоутеров. Шаббат и лобби-лифты. Апартаменты 2 номера новые 42м2 плюс балкон 10м2 с открытым видом. Яркая квартира, напольное отопление, центральный кондиционер и комната для мам. Доставка неизбежна!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Projet luxueux
Иерусалим, Израиль
от
$617,980
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