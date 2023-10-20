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Жилой квартал Magnifique 4 pieces

Хариш, Израиль
от
$463,485
02.04.2025
$463,485
24.02.2025
$464,805
04.02.2025
$457,215
;
4
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ID: 24754
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хариш

О комплексе

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МАГНИФИЧЕСКИЕ 4 ПОЛЯ В РЕЦЕНТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ Исключительный панорамический просмотр. Большие ужасы. Большой китчен. 15 минут на море Хадеры. Парковка и пещера

Местонахождение на карте

Хариш, Израиль

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Жилой квартал Magnifique 4 pieces
Хариш, Израиль
от
$463,485
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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