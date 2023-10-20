Жилой квартал Penthouse a arnona hatseira

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Оригинальное название: Sale Jerusalem
В самом центре Иерусалима, у подножия трамвая и в нескольких минутах от Мамилы!
Небольшое новое здание, красивый вестибюль, аск Чабат: квартира 3 номера 72м2 + балкон Soucca 9м2 полностью Soucca, очень вложенные, большие спальни, американская кухня, ва…
БЖ
RE/MAX Hadera представляет эксклюзивную 5-комнатную квартиру в центре города, в знаменитом проекте Viva.
Эта уникальная квартира площадью около 170 м2 на 12 этаже имеет большую террасу площадью 38 м2, с потрясающим видом и состоит из:
- из американской кухни,
- современная гостиная,
- 4 …
Очень красивая квартира из 3 комнат 72 м2 с террасой сукка. Расположен в центре города легкий доступ на трамвае. Стоящее здание с шаббатским лифтом. Скрыть кухню: 2 эвиера. Парковка
Прекрасная возможность. Квартира идеально подходит, если вы хотите сделать ее выгодной в краткосрочной аренде