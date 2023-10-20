Жилой квартал Immense appartement avec terrasse et vue a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595

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Расположенная на тихой улице, эта очень большая квартира расположена в небольшом здании всего с 4 квартирами. Наслаждайтесь частным входом, ведущим к огромному открытию на террасе с захватывающим панорамным видом. Современная американская кухня идеально подходит для любителей кухни.
Квартира включает в себя 4 большие спальни и 3 ванные комнаты, предлагая все необходимые удобства для семьи. Кроме того, независимое подразделение, примыкающее к квартире, можно арендовать отдельно, идеально подходящее для гостей или в качестве офиса.
Характеристики:
Частный вход
Огромная гостиная с террасой
Панорамный взгляд
Американская кухня
4 большие спальни
3 ванные комнаты
Независимое подразделение,
Парковка включена
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Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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