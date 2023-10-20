Жилой квартал Immense appartement avec terrasse et vue a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595

Расположенная на тихой улице, эта очень большая квартира расположена в небольшом здании всего с 4 квартирами. Наслаждайтесь частным входом, ведущим к огромному открытию на террасе с захватывающим панорамным видом. Современная американская кухня идеально подходит для любителей кухни. Квартира включает в себя 4 большие спальни и 3 ванные комнаты, предлагая все необходимые удобства для семьи. Кроме того, независимое подразделение, примыкающее к квартире, можно арендовать отдельно, идеально подходящее для гостей или в качестве офиса. Характеристики: Частный вход Огромная гостиная с террасой Панорамный взгляд Американская кухня 4 большие спальни 3 ванные комнаты Независимое подразделение, Парковка включена Не упустите эту уникальную возможность! Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или для организации визита.