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Жилой квартал Immense appartement avec terrasse et vue a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$2,23 млн
02.04.2025
$2,23 млн
19.02.2025
$2,24 млн
26.12.2024
$2,21 млн
;
8
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ID: 23605
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Расположенная на тихой улице, эта очень большая квартира расположена в небольшом здании всего с 4 квартирами. Наслаждайтесь частным входом, ведущим к огромному открытию на террасе с захватывающим панорамным видом. Современная американская кухня идеально подходит для любителей кухни. Квартира включает в себя 4 большие спальни и 3 ванные комнаты, предлагая все необходимые удобства для семьи. Кроме того, независимое подразделение, примыкающее к квартире, можно арендовать отдельно, идеально подходящее для гостей или в качестве офиса. Характеристики: Частный вход Огромная гостиная с террасой Панорамный взгляд Американская кухня 4 большие спальни 3 ванные комнаты Независимое подразделение, Парковка включена Не упустите эту уникальную возможность! Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или для организации визита.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Immense appartement avec terrasse et vue a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,23 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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