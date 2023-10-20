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Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux

Эвен-Йехуда, Израиль
от
$1,40 млн
02.04.2025
$1,40 млн
24.12.2024
$1,39 млн
;
5
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ID: 23505
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Эвен-Йехуда

О комплексе

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Вилла в иешувском пивном ганиме между Ашкелоном и Ашдодом построила 184 сада 504

Местонахождение на карте

Эвен-Йехуда, Израиль

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Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Эвен-Йехуда, Израиль
от
$1,40 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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