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Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
05.03.2025
$1,01 млн
17.02.2025
$1,01 млн
24.12.2024
$998,379
;
6
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ID: 23468
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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квартира 4 номера отремонтированная поверхность 100м2 на 1-м этаже в здании 2 этажа, Рамат Шарет Джеррусалим Жилая и столовая с террасой-суккой 10 м2 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер в гостиной, радиаторы, порошок хемек, воздушный шар Электрическая горячая вода, роликовые жалюзи, гриль Пещера 5м2, Крытая парковка Цена: 3,590,000sh (в эту цену не входит комиссия агентства) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам по следующему номеру: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
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