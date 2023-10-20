Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem

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квартира 4 номера отремонтированная поверхность 100м2 на 1-м этаже в здании 2 этажа, Рамат Шарет Джеррусалим
Жилая и столовая с террасой-суккой 10 м2
3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета
Кондиционер в гостиной, радиаторы, порошок хемек, воздушный шар Электрическая горячая вода, роликовые жалюзи, гриль
Пещера 5м2, Крытая парковка
Цена: 3,590,000sh
(в эту цену не входит комиссия агентства)
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Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Улица Герцля в центре Флорентийского района, 3-комнатная квартира площадью 80 м2 с балконом на 1-м этаже с лифтом, очень хорошая высота под потолками около 3 м, превосходный потенциал, рядом со всеми кафе и ресторанами.
BEL INVESTMENT БУДЕТ ПОЛУЧЕН
4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки.
Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …
В первом квартале за стенами Иерусалима
В самом сердце Йемена район Моше,
Исторический дом с высокими потолками и большим количеством марок.
Дом на двух уровнях 300 м2.
Большая терраса площадью около 30 м2 с панорамным видом
Требуется полная реновация
13900000 шекелей