Жилой квартал Bon emplacement

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Редкая возможность на улице Бака Дерех Вифлеем - купить 3-комнатную квартиру и получить просторную 4-комнатную квартиру (95 м2) с балконом 6 м2 в отличном месте на Дерех Вифлеем
Полученные разрешения - строительство начнется в ближайшее время. Тама 38
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …
БЖ
Невероятная 5-комнатная квартира!
Эта превосходная квартира расположена в самом сердце религиозного района улицы Рачи, тихой и востребованной зоны павильона, в современном и недавнем здании 13 этажей.
Характеристики:
- Очень красивая квартира 110 м2,
- Терраса 10 м2, открытая юго-восточ…
Очень красивый дуплекс, полностью отремонтированный 5 лет назад. Здание на 3 этажа. К востоку от Раананы.
Пять штук.
1-й уровень кухонной гостиной столовой. 3 спальни и 2 ванные комнаты. Терраса 20 м2
Туалеты приглашены
2-й уровень большой мастер-люкс с ванной комнатой и раздевалкой. Терраса…