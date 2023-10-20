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Жилой квартал Bon emplacement

Иерусалим, Израиль
от
$870,790
02.03.2025
$870,790
10.02.2025
$859,010
01.01.2025
$862,110
;
2
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ID: 24035
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Редкая возможность на улице Бака Дерех Вифлеем - купить 3-комнатную квартиру и получить просторную 4-комнатную квартиру (95 м2) с балконом 6 м2 в отличном месте на Дерех Вифлеем Полученные разрешения - строительство начнется в ближайшее время. Тама 38

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Bon emplacement
Иерусалим, Израиль
от
$870,790
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