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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$842,700
04.03.2025
$842,700
12.02.2025
$845,100
12.02.2025
$831,300
03.01.2025
$834,300
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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
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ID: 24092
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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3 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы Иерусалима и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, подвал и частная парковка.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$842,700
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