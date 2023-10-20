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Жилой квартал Bien agence bon emplacement bonne occasion

Раанана, Израиль
от
$897,476
15.04.2025
$897,476
02.04.2025
$907,307
;
5
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ID: 25553
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

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Квартира из 4 комнат Well Agency. Терраса парковки 14 м2. Улица Шварца. Закрыть школу Ариэль и синагогу. Все товарные знаки близки.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал Bien agence bon emplacement bonne occasion
Раанана, Израиль
от
$897,476
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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