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Квартиры с видом на море в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
67
Никити
44
Неос-Мармарас
12
Toroni Municipal Unit
6
Квартира Удалить
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12 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 4 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж -2/2
Продается квартира площадью 103 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$294,344
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Квартира 5 комнат в Никити, Греция
Квартира 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
$215,502
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Квартира 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/5
Продается дуплекс площадью 98 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$250,021
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Квартира 2 комнаты в Торони, Греция
Квартира 2 комнаты
Торони, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
квартира площадью 45 кв.м. у моря в Торони (Халкидики). Состоит из 1 спальни, гостиной, кухн…
$77,432
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Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$196,054
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Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$161,780
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики.…
$240,061
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс состоящий из трёх уровней, с мансардой, террасами и верандами. Второй и трети…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$279,387
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Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$152,642
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Квартира 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Первый уровень состоит из двух полноценных однокомнатных квартир, каждая из которых по 44 кв…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Municipality of Sithonia

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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