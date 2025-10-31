Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Municipality of Sithonia
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
100
Никити
62
Неос-Мармарас
23
Toroni Municipal Unit
13
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается новая квартира площадью 55 кв.м с общим бассейном, всего в 900 метрах от моря. Ква…
$232,504
Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 52 кв.м. на полуострове Ситония, в районе Никити, регион Халкиди…
$256,394
Квартира 3 комнаты в Торони, Греция
Квартира 3 комнаты
Торони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 50 м² в Торони, Ситония (Халкидики), расположенная на втором эта…
$233,086
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
