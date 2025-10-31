Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
100
Никити
62
Неос-Мармарас
23
Toroni Municipal Unit
13
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Продаётся квартира площадью 59 кв.м. на втором этаже в поселке Никити, Ситония, Халкидики. К…
$215,245
Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается новая квартира площадью 55 кв.м с общим бассейном, всего в 900 метрах от моря. Ква…
$232,504
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Продаётся двухуровневая квартира 80 кв.м в Никити, Ситония, всего в нескольких минутах от мо…
$325,305
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
Квартира 4 спальни в Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
