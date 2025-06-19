Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Северные Афины
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Kifisia
18
Municipality of Penteli
16
Municipality of Marousi
9
Municipality of Agia Paraskevi
3
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$921,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
$7,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$875,631
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти