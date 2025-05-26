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Виллы в Ekali Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 313 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$729,401
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Вилла в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 199 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 199 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$911,752
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Вилла в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной игро…
$2,34 млн
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Вилла в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж -1/2
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,05 млн
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Вилла в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
$7,41 млн
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Вилла 11 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
$7,05 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Ekali Municipal Unit, Греция

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