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Виллы в Nea Penteli Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Этаж 1/1
Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в этой современной вилле, расположенной в…
$1,48 млн
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Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,48 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$822,142
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$866,422
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Вилла в Municipality of Penteli, Греция
Вилла
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
$726,198
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Вилла 1 комната в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в этой современной вилле, расположенной в…
$1,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Nea Penteli Municipal Unit, Греция

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