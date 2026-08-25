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Виллы в периферийной единице Северные Афины, Греция

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Municipal Unit of Neo Psychiko
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3 объекта найдено
Вилла в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 10
Площадь 1 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1400 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
$3,78 млн
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Вилла в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 386 м²
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. …
$1,89 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 640 м²
Откройте для себя высшую роскошь в спокойной и элегантной обстановке в Нео Психико, в северн…
$14,76 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
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Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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