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Виллы в периферийная единица Северные Афины, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 1 комната с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 1
Площадь 870 м²
Количество этажей 1
Продается элитная вилла в северной части Аттики. Вилла состоит из 4-этажей и подвального пом…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€1,30 млн
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€15,50 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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