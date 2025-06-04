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Виллы в Municipal Unit of Psychiko, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$17,74 млн
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Вилла 12 комнат в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла 12 комнат
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$16,82 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Psychiko, Греция

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