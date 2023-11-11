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Виллы в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€15,50 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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