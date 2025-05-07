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Виллы с видом на горы в периферийной единице Северные Афины, Греция

Municipality of Kifisia
4
Municipality of Penteli
6
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 1
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
$1,67 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Северные Афины, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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