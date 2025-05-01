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Коттеджи с видом на море в Крите, Греция

Municipality of Apokoronas
11
Municipality of Agios Nikolaos
27
Agios Nikolaos Municipal Unit
19
Municipality of Chersonissos
6
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19 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
$652,351
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$395,787
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
$784,611
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Каливе, Греция
Коттедж 8 комнат
Каливе, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$576,203
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,63 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$435,844
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$410,337
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный многоквартирный дом площадью 220 кв.м в Ираклионе, Крит. Всего 7 спален …
Цена по запросу
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$405,008
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
$328,820
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
$328,820
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Коттедж 8 комнат в Каливе, Греция
Коттедж 8 комнат
Каливе, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$514,444
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
$1,25 млн
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
$659,354
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$445,498
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Коттедж 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 372 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
$1,18 млн
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$387,159
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Параметры недвижимости в Крите, Греция

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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