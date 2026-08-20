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Коттеджи в Municipality of Sitia, Греция

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Sitia Municipal Unit
5
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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Пискокефало, Греция
Коттедж 3 спальни
Пискокефало, Греция
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$637,583
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Коттедж в Сития, Греция
Коттедж
Сития, Греция
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое распо…
$826,496
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни
Сития, Греция
Количество спален 4
Площадь 378 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,77 млн
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Коттедж 3 спальни в Сфака, Греция
Коттедж 3 спальни
Сфака, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$113,348
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Скопи, Греция
Коттедж 1 спальня
Скопи, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$126,336
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Параметры недвижимости в Municipality of Sitia, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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