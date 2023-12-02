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25 объектов найдено
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Коттедж 5 комнат с видом на город
Айос-Николаос, Греция
5
162 м²
3
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
€215,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
2
1
66 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 66 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€215,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€240,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
4
2
100 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
1
77 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€180,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
3
240 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€630,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
4
2
353 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 353 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€535,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
2
136 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
5
2
200 м²
1
Продается отдельно стоящий дом площадью 200 кв.м. в Агиос Николаос с видом на море, располож…
€250,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
7
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,000,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
8
3
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
€470,000
в месяц
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Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings
Святой Николай, Греция
1
94 м²
1
Недостроенный коттедж расположен в районе Анависос
€100,000
в месяц
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
1
400 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
€540,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
7
4
325 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 325 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€315,930
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
2
100 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€380,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
6
5
237 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€950,000
в месяц
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Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
8
4
500 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
€1,47 млн
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
7
3
380 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€1,28 млн
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
1
140 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€120,000
в месяц
1
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Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
2
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
€270,000
в месяц
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
10
4
300 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€1,10 млн
в месяц
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Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
3
1
60 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€150,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
5
2
184 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€680,000
в месяц
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Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
7
6
280 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
€900,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
4
2
160 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
€600,000
в месяц
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