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Коттеджи в Айос-Николаосе, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$1,07 млн
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Коттедж 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж в Айос-Николаос, Греция
Коттедж
Айос-Николаос, Греция
Площадь 400 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
$637,583
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$295,177
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 7 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 7
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Площадь 237 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,30 млн
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Агентство
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