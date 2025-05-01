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Коттеджи с бассейном в Крите, Греция

Municipality of Apokoronas
11
Municipality of Agios Nikolaos
27
Agios Nikolaos Municipal Unit
19
Municipality of Chersonissos
6
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3 объекта найдено
Коттедж 10 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный многоквартирный дом площадью 220 кв.м в Ираклионе, Крит. Всего 7 спален …
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
$276,488
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Крите, Греция

с гаражом
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