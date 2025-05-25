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Коттеджи в Sitia Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$565,083
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$100,459
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Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$121,350
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое располо…
$732,563
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Sitia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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