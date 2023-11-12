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Коттеджи в Муниципалитет Иерапетры, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
€175,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€530,000
Коттедж 8 спален с видом на горы, с furnishings в Кавусион, Греция
Коттедж 8 спален с видом на горы, с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокол…
€600,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Кавусион, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Кавусион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 клад…
€135,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Иерапетры, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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