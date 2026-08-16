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Виллы в периферийной единице Пиерия, Греция

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Катерини
6
Dion Olympos Municipality
3
Pydna Kolindros Municipality
4
Вилла Удалить
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13 объектов найдено
Вилла в Макригиалос, Греция
Вилла
Макригиалос, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
$826,496
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Вилла в Неа Агатоуполи, Греция
Вилла
Неа Агатоуполи, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
$559,813
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Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$152,386
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Platamonas, Греция
Вилла
Platamonas, Греция
Количество спален 5
Площадь 335 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
$495,898
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Вилла в Катерини, Греция
Вилла
Катерини, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$380,535
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Вилла в Коринос, Греция
Вилла
Коринос, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$531,319
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TekceTekce
Вилла в Platamonas, Греция
Вилла
Platamonas, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$941,901
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Вилла в Катерини, Греция
Вилла
Катерини, Греция
Количество спален 8
Площадь 697 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 697 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$1,00 млн
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Вилла в Макригиалос, Греция
Вилла
Макригиалос, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$330,203
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Вилла 5 комнат в Паралиа, Греция
Вилла 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 4
Продаётся роскошная вилла у моря в Северной Греции, в живописном прибрежном районе Паралия (…
$641,147
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Вилла в Литохоро, Греция
Вилла
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$885,531
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Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$649,390
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Вилла в Макригиалос, Греция
Вилла
Макригиалос, Греция
Количество спален 6
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$644,603
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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