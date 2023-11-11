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17 объектов найдено
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Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
периферия Центральная Македония, Греция
3
165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состои…
€150,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
6
147 м²
2-поверховий котедж площею 147 кв.м на Олімпійській Рів'єрі. Цокольний поверх складається з…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
6
178 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
€280,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
6
1
270 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состоит …
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
5
4
230 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 9 комнат с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
9
452 м²
3
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу недалеко от живописного городка Олимпийской Ри…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kato Agios Ioannis, Греция
7
2
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
7
3
323 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 323 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
8
3
400 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
7
2
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
7
4
330 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Nea Chrani, Греция
7
3
500 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
9
5
500 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€390,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ganochora, Греция
7
2
170 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
€145,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kato Agios Ioannis, Греция
9
4
400 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nei Pori, Греция
8
3
335 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
€420,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция
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