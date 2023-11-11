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Виллы в периферийная единица Пиерия, Греция

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17 объектов найдено
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состои…
€150,000
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 147 м²
2-поверховий котедж площею 147 кв.м на Олімпійській Рів'єрі. Цокольний поверх складається з…
€160,000
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 178 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
€280,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состоит …
€750,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из 2…
€370,000
Вилла 9 комнат с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 9 комнат с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 9
Площадь 452 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу недалеко от живописного городка Олимпийской Ри…
€680,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kato Agios Ioannis, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 323 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€500,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€850,000
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€480,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Nea Chrani, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€800,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Коринос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€390,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ganochora, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ganochora, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
€145,000
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kato Agios Ioannis, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kato Agios Ioannis, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
€650,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nei Pori, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nei Pori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
€420,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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