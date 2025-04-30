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Виллы с бассейном в периферийной единице Пиерия, Греция

Катерини
8
Dion Olympos Municipality
12
Pydna Kolindros Municipality
5
Лептокарья
4
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8 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Вилла 8 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$782,807
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Вилла 7 комнат в Лептокарья, Греция
Вилла 7 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$502,897
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Вилла 8 комнат в Platamonas, Греция
Вилла 8 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$834,995
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Вилла 9 комнат в Peristase, Греция
Вилла 9 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$614,652
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Вилла 5 комнат в Макригиалос, Греция
Вилла 5 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$292,248
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Вилла 16 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Вилла 16 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
$2,09 млн
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Вилла 5 комнат в Олимпиаки Акти, Греция
Вилла 5 комнат
Олимпиаки Акти, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$386,185
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Вилла 7 комнат в Макригиалос, Греция
Вилла 7 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
$730,620
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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