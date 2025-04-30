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Виллы с видом на горы в периферийной единице Пиерия, Греция

Катерини
8
Dion Olympos Municipality
12
Pydna Kolindros Municipality
5
Лептокарья
4
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17 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Лептокарья, Греция
Вилла 7 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$502,897
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Вилла 8 комнат в Лептокарья, Греция
Вилла 8 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
$939,369
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Вилла 7 комнат в Peristase, Греция
Вилла 7 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$151,343
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Вилла 7 комнат в Peristase, Греция
Вилла 7 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$1,36 млн
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Вилла 9 комнат в Peristase, Греция
Вилла 9 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$407,060
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Вилла 5 комнат в Литохоро, Греция
Вилла 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$417,497
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Вилла 9 комнат в Peristase, Греция
Вилла 9 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$614,652
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Вилла 5 комнат в Макригиалос, Греция
Вилла 5 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$292,248
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Вилла 6 комнат в Лептокарья, Греция
Вилла 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$375,748
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Вилла 16 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Вилла 16 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
$2,09 млн
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Вилла 7 комнат в Макригиалос, Греция
Вилла 7 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
$730,620
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Вилла 6 комнат в Pydna Kolindros Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Pydna Kolindros Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$1,04 млн
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Вилла 8 комнат в Неи Пори/Неи Порои, Греция
Вилла 8 комнат
Неи Пори/Неи Порои, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
$438,372
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Вилла 7 комнат в Коринос, Греция
Вилла 7 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$464,491
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Вилла 8 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Вилла 8 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
$887,182
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Вилла 6 комнат в Dion Olympos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Dion Olympos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$365,310
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Вилла 6 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Вилла 6 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
$834,995
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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