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Виллы в Platamonas, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Platamonas, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
€800,000
Realting.com
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