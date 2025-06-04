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Виллы в Паралиа, Греция

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16 объектов найдено
Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$331,848
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 357 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$366,177
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
$251,747
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Этаж -2/3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из одной …
$858,228
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$446,278
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Вилла 6 комнат в Паралиа, Греция
Вилла 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из одной …
$782,807
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$114,430
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 380 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$457,721
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$314,683
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$223,139
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$188,810
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 27 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
$183,089
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$125,873
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$686,582
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$434,835
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Вилла в Паралиа, Греция
Вилла
Паралиа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$91,544
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