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Квартиры в новостройках в Municipality of Aegina, Греция

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Афины
4
Аттика
35
периферийная единица Южные Афины
14
Municipality of Piraeus
10
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Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Вая, Греция
от
$284,737
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции Локация: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Greece Современная квартира в новом клубном жилом комплексе на острове Эгина — одном из самых живописных островов Саронического залива. Проект сочетает удобное расположение рядом с пляжем, современну…
Агентство
Invest Cafe
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