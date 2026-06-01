Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции

Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции

Локация: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Greece

Современная квартира в новом клубном жилом комплексе на острове Эгина — одном из самых живописных островов Саронического залива. Проект сочетает удобное расположение рядом с пляжем, современную архитектуру, высокий уровень энергоэффективности и привлекательный инвестиционный потенциал. Недвижимость подходит как для собственного проживания и отдыха, так и для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.

Характеристики квартиры

Площадь: 40 м²

1 спальня

1 ванная комната

€250 000

О проекте

Современный жилой комплекс расположен в районе Агиа Марина на острове Эгина — одном из самых востребованных курортных направлений Греции. В здании всего 11 квартир площадью от 28 до 66 м² с одной или двумя спальнями. Архитектура выполнена в минималистичном стиле с акцентом на естественное освещение, функциональность и долговечность.

Комплекс соответствует высокому классу энергоэффективности A+ и оснащён современными инженерными решениями, обеспечивающими комфорт проживания и снижение эксплуатационных расходов.

Преимущества проекта

Энергоэффективность класса A+

Система Smart Home

Автономное отопление и охлаждение (тепловой насос)

Энергосберегающие алюминиевые окна с высокой тепло- и шумоизоляцией

Усиленная входная дверь

Солнечный водонагреватель

Современное LED-освещение

Теплоизоляционный фасад

Панорамные окна и просторные светлые помещения

Расположение

Комплекс находится в Mesagros, Agia Marina, Aegina, Greece — самом популярном курортном районе острова Эгина.

Рядом расположены:

Песчаные пляжи с кристально чистой водой

Порт Агиа Марина

Кафе, рестораны и традиционные таверны

Магазины и супермаркеты

Аптека и банкоматы

Остановка общественного транспорта

Храм Афайи — одна из главных достопримечательностей острова

До острова можно добраться всего за 25 минут на скоростном пароме из порта Пирей, что делает объект удобным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Преимущества для инвесторов

Подходит под программу Golden Visa Греции

Стоимость соответствует минимальному инвестиционному порогу €250 000

Высокий спрос на аренду благодаря туристической популярности острова

Перспективный объект для краткосрочной и долгосрочной аренды

Современный энергоэффективный жилой комплекс

Ограниченное количество квартир в проекте

Девелопер

Проект реализуется греческой проектно-строительной компанией Lux&Easy, специализирующейся на строительстве современных энергоэффективных жилых комплексов.