Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции

Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Локация: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Greece
Современная квартира в новом клубном жилом комплексе на острове Эгина — одном из самых живописных островов Саронического залива. Проект сочетает удобное расположение рядом с пляжем, современную архитектуру, высокий уровень энергоэффективности и привлекательный инвестиционный потенциал. Недвижимость подходит как для собственного проживания и отдыха, так и для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.
Характеристики квартиры
О проекте
Современный жилой комплекс расположен в районе Агиа Марина на острове Эгина — одном из самых востребованных курортных направлений Греции. В здании всего 11 квартир площадью от 28 до 66 м² с одной или двумя спальнями. Архитектура выполнена в минималистичном стиле с акцентом на естественное освещение, функциональность и долговечность.
Комплекс соответствует высокому классу энергоэффективности A+ и оснащён современными инженерными решениями, обеспечивающими комфорт проживания и снижение эксплуатационных расходов.
Преимущества проекта
Расположение
Комплекс находится в Mesagros, Agia Marina, Aegina, Greece — самом популярном курортном районе острова Эгина.
Рядом расположены:
До острова можно добраться всего за 25 минут на скоростном пароме из порта Пирей, что делает объект удобным как для постоянного проживания, так и для отдыха.
Преимущества для инвесторов
Девелопер
Проект реализуется греческой проектно-строительной компанией Lux&Easy, специализирующейся на строительстве современных энергоэффективных жилых комплексов.