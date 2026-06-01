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Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции

Вая, Греция
от
$284,737
;
4
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ID: 38153
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Aegina
  • Деревня
    Вая
  • Адрес
    Aigina Mesagros

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции

Локация: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Greece

Современная квартира в новом клубном жилом комплексе на острове Эгина — одном из самых живописных островов Саронического залива. Проект сочетает удобное расположение рядом с пляжем, современную архитектуру, высокий уровень энергоэффективности и привлекательный инвестиционный потенциал. Недвижимость подходит как для собственного проживания и отдыха, так и для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.

Характеристики квартиры

  • Площадь: 40 м²
  • 1 спальня
  • 1 ванная комната
  • €250 000

О проекте

Современный жилой комплекс расположен в районе Агиа Марина на острове Эгина — одном из самых востребованных курортных направлений Греции. В здании всего 11 квартир площадью от 28 до 66 м² с одной или двумя спальнями. Архитектура выполнена в минималистичном стиле с акцентом на естественное освещение, функциональность и долговечность.

Комплекс соответствует высокому классу энергоэффективности A+ и оснащён современными инженерными решениями, обеспечивающими комфорт проживания и снижение эксплуатационных расходов.

Преимущества проекта

  • Энергоэффективность класса A+
  • Система Smart Home
  • Автономное отопление и охлаждение (тепловой насос)
  • Энергосберегающие алюминиевые окна с высокой тепло- и шумоизоляцией
  • Усиленная входная дверь
  • Солнечный водонагреватель
  • Современное LED-освещение
  • Теплоизоляционный фасад
  • Панорамные окна и просторные светлые помещения

Расположение

Комплекс находится в Mesagros, Agia Marina, Aegina, Greece — самом популярном курортном районе острова Эгина.

Рядом расположены:

  • Песчаные пляжи с кристально чистой водой
  • Порт Агиа Марина
  • Кафе, рестораны и традиционные таверны
  • Магазины и супермаркеты
  • Аптека и банкоматы
  • Остановка общественного транспорта
  • Храм Афайи — одна из главных достопримечательностей острова

До острова можно добраться всего за 25 минут на скоростном пароме из порта Пирей, что делает объект удобным как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Преимущества для инвесторов

  • Подходит под программу Golden Visa Греции
  • Стоимость соответствует минимальному инвестиционному порогу €250 000
  • Высокий спрос на аренду благодаря туристической популярности острова
  • Перспективный объект для краткосрочной и долгосрочной аренды
  • Современный энергоэффективный жилой комплекс
  • Ограниченное количество квартир в проекте

Девелопер

Проект реализуется греческой проектно-строительной компанией Lux&Easy, специализирующейся на строительстве современных энергоэффективных жилых комплексов.

Местонахождение на карте

Вая, Греция
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции

AFEA RESIDENCE for Golden Visa

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Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Вая, Греция
от
$284,737
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