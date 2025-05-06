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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Ласити, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
17
Agios Nikolaos Municipal Unit
10
Municipality of Ierapetra
5
Ierapetra Municipal Unit
5
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5 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$406,248
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
$834,995
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
$78,225
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
На участке площадью 90 кв. м расположен мезонет площадью около 138 кв. м с гаражом и парково…
$382,202
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
$157,985
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ласити, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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