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Виллы с бассейном в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
37
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
182
Municipality of Northern Corfu
66
Municipality of Southern Corfu
44
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47 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 7 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж -1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$645,201
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$979,324
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,61 млн
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Вилла 7 комнат в Гувья, Греция
Вилла 7 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$2,88 млн
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Вилла 7 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 7 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,09 млн
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Вилла 12 комнат в Закинтос, Греция
Вилла 12 комнат
Закинтос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,69 млн
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Вилла 5 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 5 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,14 млн
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Вилла 1 комната в Спартия, Греция
Вилла 1 комната
Спартия, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
$495,423
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,96 млн
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Вилла 1 комната в Катомери, Греция
Вилла 1 комната
Катомери, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Продается вилла площадью 420 кв.м на островах Греции. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,53 млн
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Вилла 6 комнат в Гувья, Греция
Вилла 6 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одн…
$4,03 млн
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Вилла 7 комнат в Дассия, Греция
Вилла 7 комнат
Дассия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$2,25 млн
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Вилла 3 комнаты в Логгос, Греция
Вилла 3 комнаты
Логгос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
$1,09 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Ниссаки, Греция
Вилла 5 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 245 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,21 млн
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Вилла 4 комнаты в Синарадес, Греция
Вилла 4 комнаты
Синарадес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 181 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,30 млн
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Вилла 5 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 5 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,27 млн
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Вилла 4 комнаты в Калафатионес, Греция
Вилла 4 комнаты
Калафатионес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,56 млн
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Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$668,244
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 65 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$529,987
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Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$2,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$921,716
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаётся: Комплекс Вилл с Видом на Озеро и Близостью к ПляжуУникальное предложение — компле…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,32 млн
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Вилла 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$1,56 млн
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Вилла 3 комнаты в Драготина, Греция
Вилла 3 комнаты
Драготина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$633,680
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Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,84 млн
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Вилла 7 комнат в Stroggili, Греция
Вилла 7 комнат
Stroggili, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$2,65 млн
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Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
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