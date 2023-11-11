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Квартиры в периферия Ионические острова, Греция

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49 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Kastania, Греция
Квартира 2 спальни
Kastania, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
€245,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
Цена по запросу
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 170 кв.м в самом центре города Корфу! Квартира расположена на 3 …
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 104 м²
 Квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Квартира 2 спальни в Chrisiida, Греция
Квартира 2 спальни
Chrisiida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 116 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
€220,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Kato Pavliana, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kato Pavliana, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 71 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
€130,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Гувья, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Гувья, Греция
Комнаты 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
€480,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Ampelokipi vetral of Athens apartment oif 87 sq.m. airy ground floor in very good condition …
€175,000
Квартира 1 комната с видом на море в Acharavi, Греция
Квартира 1 комната с видом на море
Acharavi, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 400 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€850,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 137 Sq.m., 2 Bedro…
€145,000
Квартира 1 комната с furnishings в Dafnata, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Dafnata, Греция
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продаются 2 студии в районе Бенитсес. Квартиры 20 кв.м и 25 кв.м соответственно. Они состоят…
€125,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Chlomos, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Chlomos, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состои…
€90,000
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more, с kondicioner в Kato Korakiana, Греция
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с vid na more, с kondicioner
Kato Korakiana, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 151 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
€900,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kamara, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kamara, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 172 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второ…
€190,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на цокольном этаж…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
€330,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 109 Sq.m., 2 Bedro…
€335,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пелекас, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пелекас, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена квартира 100 кв.м с видом на море в районе Кондогиалос на западе о.Кор…
€350,000
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира 75 кв.м в самом сердце старого города Корфу, в нескольких шагах от Старой…
€280,000
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 комната с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены 2 квартиры на третьем и четвертом этаже каждая по 96 кв.м, а также ман…
€950,000
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Гувья, Греция
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Гувья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€680,000
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена квартира 59 кв.м в самом сердце исторического центра столицы Корфу. Кв…
€320,000
Квартира 3 спальни в Sivota, Греция
Квартира 3 спальни
Sivota, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Apartment for sale in Center, Sivota of Thesprotia for 125.000€ (Listing No W4095). Another …
€125,000
Квартира 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€650,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Превосходная квартира , отличающаяся минималистическими пространствами, в престижном районе.…
€680,000
Квартира 2 спальни в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 2 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Идеально расположенная в одной из самых романтичных и востребованных частей города Корфу, эт…
€750,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Эти очаровательные апартаменты в классическом стиле удобно расположены  в центре города. Пре…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
€200,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 137 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
€300,000

Параметры недвижимости в периферия Ионические острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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