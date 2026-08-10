Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Ионические острова
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в периферии Ионические острова, Греция

;
Корфу
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
32
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
8
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
47 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$242,045
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Квартира 3 спальни в Агия - Елени, Греция
Квартира 3 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
$389,634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Продается квартира площадью 47 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$230,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Продается квартира площадью 61 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$301,081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Синарадес, Греция
Квартира
Синарадес, Греция
Площадь 25 м²
Продается квартира площадью 25 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$91,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$631,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$421,513
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$430,959
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$277,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Гимари, Греция
Квартира 2 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
$283,370
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Гимари, Греция
Квартира 2 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$306,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Гимари, Греция
Квартира 1 спальня
Гимари, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$306,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Гимари, Греция
Квартира
Гимари, Греция
Площадь 38 м²
Продается квартира площадью 38 кв.м на острове Корфу. Квартира имеет угловое расположение. И…
$212,264
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Ипсос, Греция
Квартира
Ипсос, Греция
Площадь 400 м²
Продаются 8 квартир в районе Ипсос. Каждая квартира имеет площадь 50 кв.м и имеет следующую…
$1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$655,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$495,898
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$247,924
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Ипсос, Греция
Квартира 2 спальни
Ипсос, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Квартира распо…
$129,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на четвертом этаж…
$472,283
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Ипсос, Греция
Квартира
Ипсос, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$171,385
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Гимари, Греция
Квартира 2 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Продается квартира площадью 59 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$407,344
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Квартира
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Площадь 57 м²
Продается квартира площадью 57 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$106,008
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Синарадес, Греция
Квартира
Синарадес, Греция
Площадь 25 м²
Продается квартира площадью 25 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$79,980
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Синарадес, Греция
Квартира
Синарадес, Греция
Площадь 25 м²
Продается квартира площадью 25 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$91,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Контокали, Греция
Квартира 3 спальни
Контокали, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
$383,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$596,258
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и…
$667,100
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Типы недвижимости в периферии Ионические острова

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти