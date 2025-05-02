Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Zakynthos Municipal Unit
  4. Жилая

Жильё в Zakynthos Municipal Unit, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos Fantastic complex of 12 …
$265,053
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Закинтос, Греция
Дом 3 спальни
Закинтос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Артемисио, Килиоменос, Особняк Продажа, 176 кв.м., На участке 6500 кв.м., Статус объекта: От…
$1,05 млн
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе.Недв…
$335,265
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Zakynthos Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти