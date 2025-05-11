Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kassandra Municipality
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
134
Kassandra Municipal Unit
128
Касандрия
5
Таунхаус Удалить
Очистить
23 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 7 комнат в Лоутра, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$609,713
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$525,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$260,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$229,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Пефкохори, Греция
Таунхаус 6 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$420,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
Оставить заявку
Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Great investment in Kriopigi with mountain views in a quiet location surrounded by nature. T…
$1,10 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$503,460
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$991,556
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Сивири, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$427,935
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
This custom built country haven offers a peaceful rural lifestyle conveniently close to all …
$390,273
Оставить заявку
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Estate home luxury living at its best & built in 2023, with this stone detail and modern arc…
$318,470
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Эта современная вилла с 4 спальнями в настоящее время находится в стадии строительства и дол…
$469,684
Оставить заявку
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Estate property luxury living at its best, with this stone detail and modern architecture ma…
$664,684
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$313,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Susan Jameson Real Estate is delighted to announce a new development getting underway with a…
$318,936
Оставить заявку
Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
$297,849
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Лоутра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$312,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$365,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
HANIOTI luxurious Mediterranean maisonette for sale in an area that is rising in real estate…
$200,390
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти