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Таунхаусы с садом в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
134
Kassandra Municipal Unit
128
Касандрия
5
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1 объект найдено
Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$254,522
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

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