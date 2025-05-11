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Таунхаусы с видом на море в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
134
Kassandra Municipal Unit
128
Касандрия
5
Таунхаус Удалить
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71 объект найдено
Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$254,522
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Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Таунхаус 7 комнат в Лоутра, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$609,713
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$396,622
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Таунхаус 6 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$525,248
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This wonderful property full of charm is under construction and is  located close to the pic…
$442,869
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Таунхаус 7 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 7 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$469,684
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$626,246
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Villa in Posidi with a gorgeous corner manicured garden. The home is built in 2006 at 88 met…
$317,358
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This South-oriented modern villa is located in the luxury urbanization of Kassandra Nea Skio…
$685,392
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A corner maisonette with unique aesthetics and a total living space of  150 s.m., built on a…
$641,518
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$238,315
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Exquisitely renovated and architecturally designed to reflect traditional modern elegance lu…
$814,358
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Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$497,447
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$198,311
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Таунхаус в Молес Каливес, Греция
Таунхаус
Молес Каливес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
This beautiful, two-story rustic home is nestled in the middle of the glorious nature of the…
$476,330
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
In the thriving seaside town of Polihrono, we have the ideal perfect maisonette on 2 floors …
$198,598
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Таунхаус 5 комнат в Ханиотис, Греция
Таунхаус 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкиди…
$490,559
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
$369,407
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Таунхаус 5 комнат в Фоурка, Греция
Таунхаус 5 комнат
Фоурка, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$469,371
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Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$229,624
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Таунхаус 5 комнат в Ханиотис, Греция
Таунхаус 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 187 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$480,546
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Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
It of a kind custom-built home overlooking Agia Paraskevi built in 1997 and in pristine supe…
$104,574
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Таунхаус 3 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$448,810
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Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$245,861
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Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$281,811
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Hanioti with 160  sq meters of living…
$358,001
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$135,921
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 4 -724 - Мезонет на продажу в Кассандра Посейди за € 720.000. Это 160 кв. …
$815,251
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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