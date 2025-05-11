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Таунхаусы с бассейном в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
134
Kassandra Municipal Unit
128
Касандрия
5
Таунхаус Удалить
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16 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$626,246
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$198,311
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Ханиотис, Греция
Таунхаус 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 187 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$480,546
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$357,616
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$391,142
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Таунхаус 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$165,784
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$503,460
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Таунхаус 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$991,556
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$391,142
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Таунхаус 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$312,813
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$357,616
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$396,622
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$391,142
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$357,616
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Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$219,186
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$365,310
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

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