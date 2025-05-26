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Таунхаусы с гаражом в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
134
Kassandra Municipal Unit
128
Касандрия
5
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1 объект найдено
Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Stunning new home in Halkidiki with this stunning stone-built complex of gated homes. This s…
$449,555
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

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