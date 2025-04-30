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Таунхаусы с садом в периферийной единице Коринфия, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
17
Municipal Unit of Loutraki Perachora
16
Municipality of Corinth
8
Municipality of Velo and Vocha
9
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 98 кв. м с внутренним двором и парковкой в ​​тихом районе Коринф…
$342,192
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в периферийной единице Коринфия, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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