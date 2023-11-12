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Таунхаусы в периферийная единица Коринфия, Греция

Таунхаус В архив
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45 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€200,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€180,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€360,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Кинета, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€700,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€160,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€255,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€450,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Paralia, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Paralia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Врахатион, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Врахатион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€280,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings в Porto Germeno, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
€200,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Alepochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
€370,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€210,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nerantza, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€225,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
€425,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Кинета, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€270,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Diminio, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Diminio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Assos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в смеющийся, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
смеющийся, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€280,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€118,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Assos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€180,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€235,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nerantza, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 159 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€260,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€400,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€530,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Коринфия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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