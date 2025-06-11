Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Арголида
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Арголида, Греция

Municipality of Ermionida
59
Municipal Unit of Kranidi
51
Municipality of Nafplio
20
Municipal Unit of Nafplio
14
Показать больше
23 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 480 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла имеет угловое …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Порто-Хели Добро пожаловать в недви…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 471 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 4 сп…
$2,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,83 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 1
Продается 1-этажная вилла площадью 270 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла сост…
$2,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 964 м²
Предлагается к продаже 4-этажная вилла площадью 964 кв.м, расположенная в живописном курортн…
$4,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 1000 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эт…
$4,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,54 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 8 комнат в Неа Эпидаурос, Греция
Дом 8 комнат
Неа Эпидаурос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 130 м²
Количество этажей 3
Just outside the village of Nea Epidavros, a detached house with a total area of 202 sq.m. i…
$585,352
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Агиос Эмилианос, Греция
Вилла 8 комнат
Агиос Эмилианос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Epidaurus, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$456,844
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и традиционное…
$913,688
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,97 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$5,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в периферийной единице Арголида

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Арголида, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти