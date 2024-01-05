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Коттеджи в периферийная единица Арголида, Греция

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11 объектов найдено
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на горы в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Святой Эмилий, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Святой Эмилий, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
€850,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€430,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Святой Эмилий, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Святой Эмилий, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
€480,000
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Коттедж 5 спален с видом на море в Petrothalassa Ermionis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море
Petrothalassa Ermionis, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
€650,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€760,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€240,000
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Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город в Lefkakia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город
Lefkakia, Греция
Число комнат 1
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
€120,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€220,000
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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