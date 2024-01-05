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11 объектов найдено
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
5
125 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на горы
Municipality of Ermionida, Греция
6
2
215 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Ermionida, Греция
4
1
70 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Святой Эмилий, Греция
4
3
200 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
€850,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море
Municipality of Ermionida, Греция
5
2
136 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€430,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Святой Эмилий, Греция
5
2
155 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
€480,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море
Petrothalassa Ermionis, Греция
8
3
220 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
€650,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море
Municipality of Nafplio, Греция
6
2
144 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€760,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Argos and Mykines, Греция
4
2
98 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€240,000
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Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город
Lefkakia, Греция
1
272 м²
1
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
€120,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Nafplio, Греция
5
2
140 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€220,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция
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