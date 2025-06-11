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Дома с террасой в периферийной единице Арголида, Греция

Municipality of Ermionida
59
Municipal Unit of Kranidi
51
Municipality of Nafplio
20
Municipal Unit of Nafplio
14
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1 объект найдено
Дом 8 комнат в Неа Эпидаурос, Греция
Дом 8 комнат
Неа Эпидаурос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 130 м²
Количество этажей 3
Just outside the village of Nea Epidavros, a detached house with a total area of 202 sq.m. i…
$585,352
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Типы недвижимости в периферийной единице Арголида

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Арголида, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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