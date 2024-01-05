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38 объектов найдено
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
7
5
190 м²
2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
8
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
3
2
136 м²
Код недвижимости: 1235 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Краниди Верверуда для € 470.000. Это 136 кв. Ме…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
3
2
290 м²
Код недвижимости: 1232 - Дом на продажу в Краниди Порточели за € 1.400.000. Это 290 кв. м. Д…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
4
4
270 м²
Код недвижимости: 581476 - Дом на продажу в Краниди Лаккес за € 400.000. Это 270 кв. м. Дом …
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат с лифтом, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
6
2
380 м²
Код недвижимости: 1600 - Вилла на продажу в Nafplio Paliochora за € 980.000. Это 380 кв. м. …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
5
3
255 м²
ID Недвижимость: 581440 - Νέα Επίδαυρος, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕ…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
165 м²
Код недвижимости: 1486 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Мезонет общей площадью 165 кв.м, на первом эта…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
3
2
220 м²
Код недвижимости: 1537 - Дом на продажу в Epidavros Nea Epidavros за € 650.000. Это 220 кв. …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
5
3
280 м²
Код недвижимости: 1909 - Дом на продажу в Краниди Порточели за € 1.300.000 . Это 280 кв. меб…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
4
3
306 м²
Код недвижимости: 1912 - Дом на продажу в Краниди Агиос Аймилианос за € 780.000. Это 306 кв.…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
4
3
240 м²
Код недвижимости: 1993 - Дом на продажу в Краниди Агиос Аймилианос за € 1.000.000. Это 240 к…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
5
3
250 м²
Код недвижимости: 1994 - Дом на продажу в Краниди Агиос Аймилианос за € 750.000. Это 250 кв.…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с мебелью, с камином, пентхаус
периферия Пелопоннес, Греция
5
4
251 м²
Property Code: 581123 - House FOR SALE in Asini Tolo for €775.000 . This 251 sq. m. furnishe…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
300 м²
Код недвижимости: 11160 - ПРОДАЕТСЯ 4 Спальни, Вилла общей площадью 300 кв.м, на первом этаж…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с охраной, элитную
периферия Пелопоннес, Греция
4
3
148 м²
Код недвижимости: 581216 - Дом на продажу в Kranidi Agios Aimilianos за € 630.000. Это 148 к…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
4
3
295 м²
Код недвижимости: 11232 - Дом на продажу в Краниди Коста за € 580.000. Это 295 кв. Дом постр…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Palea Epidhavros, Греция
6
3
1
Это исключительное свойство с волшебным видом расположено на склоне Неа Эпидавра и всего в 5…
€185,000
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Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Ermionida, Греция
11
5
1 100 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
5
3
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
€900,000
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Ermionida, Греция
6
2
292 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,40 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с бассейном
Petrothalassa, Греция
6
4
1 000 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
€3,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Святой Эмилий, Греция
8
4
650 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€2,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном
Municipality of Ermionida, Греция
6
5
270 м²
1
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
€1,29 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
1
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
€750,000
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном
Municipality of Ermionida, Греция
11
4
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€4,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Ermionida, Греция
6
4
248 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
€990,000
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Ermionida, Греция
6
5
500 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы
Municipality of Ermionida, Греция
6
3
203 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Municipality of Ermionida, Греция
4
2
124 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€460,000
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция
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