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Таунхаусы в периферийная единица Арголида, Греция

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8 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Epidaurus, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море в Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Astros Beach, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€285,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы в Municipality of Nafplio, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€470,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€320,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€145,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
€600,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Douroufi, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Douroufi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
€400,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€460,000
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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